The Walking Dead saison 10 : 3 choses à savoir impérativement sur la suite

Patience, cette dixième saison tant attendue n'arrivera que d'ici quelques semaines (ou mois, si vous préférez) sur AMC. Mais heureusement, la Comic Con ne nous a pas laissés sans rien : un trailer (explosif) nous annonce une saison rythmée par les Chuchoteurs qui, on le rappelle, en ont traumatisé plus d'un dans le Season Finale. Tout de suite, trois choses à savoir sur cette saison à venir.

Gamma

On connait déjà Alpha (leader des Chuchoteurs) mais aussi Beta - fidèle second. Or, cette saison sera l'occasion d'introduire Gamma (interprétée par Thora Birch). Pour l'heure, l'on ne sait rien de ce nouveau personnage hormis sa tendance à sur-protéger Beta. Voilà qui promet.

TV VS. Comics

Notez aussi que Kevin Carroll fera son arrivée. L'acteur prêtera ses traits au personnages de Virgil qui, vous le savez sûrement, n'apparait pas dans les Comics - comme Gamma. La bonne nouvelle, c'est qu'avec des personnages comme ceux-ci, l'effet de surprise sera ménagé !

Dante

Dante, love interest de Maggie dans les Comics sera -lui aussi- introduit cette saison. Pour rappel, Maggie a perdu Glenn avant de devenir leader de Hilltop - une belle progression, donc. Mais pour aménager l'emploi du temps de Lauren Cohan, le personnage s'est fait de plus en plus discret. Se pourrait-il que l'arrivée de Dante change la donne ? Maggie fera t-elle plus d'apparitions ?

En plus de l'arrivée de ces nouveaux personnages, la saison promet quelques scènes poignantes. Pourquoi ? Tout simplement parce que le traumatisme du massacre des Chuchoteurs sera exploré. Patience, The Walking Dead sera de retour en octobre prochain.