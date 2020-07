The Walking Dead : Robert Kirkman annonce une nouvelle série, Invincible avec Zachary Quinto

Une bonne nouvelle ne vient jamais seule : alors que Robert Kirkman a affirmé que la pandémie qui sévit actuellement dans le monde ne ferait qu'améliorer les films centrés sur le personnage de Rick Grimes, le co-créateur de The Walking Dead a annoncé l'arrivée imminente d'une nouvelle série sur Amazon Prime. La série animée sera adaptée de la série de Comics du même nom, signé Kirkman en personne. Petit bonus, on attend des acteurs tels que Zachary Quinto ou encore Khary Payton (déjà vu dans The Walking Dead) au casting (voix).

Khary Payton

L'on attend ainsi Steven Yeun, Seth Rogen, Zazie Beetz, Mark Hamill, J.K. Simmons, Andrew Rannells, Walton Goggins, Gillian Jacobs et Jason Mantzoukas. La série est attendue pour l'année 2020 sur Amazon Prime. Patience, donc !