The Walking Dead prépare un spin-off pour Negan et Maggie

Vous l'attendiez ? AMC l'a fait : la chaîne vient tout juste d'annoncer que Negan et Maggie seraient bel et bien au centre d'un tout nouveau spin-off intitulé Isle of the Dead.

Selon le média américain TV Line, Lauren Cohan et Jeffrey Dean Morgan (qui interprètent Maggie et Negan) seront ainsi au centre d'un show qui devrait être diffusé en 2023. Mais alors, qu'attendre de cette toute nouvelle série ? Visiblement, nous y retrouverons Maggie et Negan (et ce, malgré le fait que Negan ait tué Glenn) dans un "Manhattan post-apocalytique séparé depuis bien longtemps de New-York". Et ce n'est pas tout ! "La ville en ruine", ajoute AMC, "est remplie de morts et d'habitants qui ont fait de New York leur propre monde, plein d'anarchie, de danger, de beauté et de terreur". Côté production, l'ont retrouvera notamment Eli Jorné (aux commandes pour six épisodes) avec Lauren Cohan et Jeffrey Dean Morgan.

Negan et Maggie auront leur spin-off

"[Eli] a créé quelque chose d'incroyablement spécial", a déclaré Cohan dans un communiqué. Elle ajoute : "Je ne peux pas attendre que les fans voient ce que nous avons en magasin pour Maggie et Negan". Jeffrey Dean Morgan, lui, est tout aussi enthousiaste : "Les marcheurs dans un environnement urbain ont toujours été une image tellement cool, mais la 5e Avenue, l'Empire State Building, la Statue de la Liberté ? La plus grande ville du monde ? !? La toile de fond est incroyable, mais c'est l'histoire qu'Eli Jorné a concoctée qui est encore meilleure. Accrochez-vous, les amis, Isle of the Dead va réinventer l'univers de Walking Dead."

Isle of the Dead pour 2023

Il faudra faire preuve de patience mais, visiblement, cette toute nouvelle série issue de l'univers de The Walking Dead est prometteuse.