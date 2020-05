The Walking Dead : Pourquoi l'épisode final a t'il été repoussé ?

Le confinement aura mis à l'arrêt de nombreux domaines d'activités à travers le monde ! L'art et la culture en font partie ! Alors que l'épisode final de la dixième saison de The Walking Dead était attendu par les millions de fans de la série pour début avril, il n'en est rien. En effet, si nombreux sont ceux qui pensent que le tournage et le montage étaient terminés avant le début du confinement, l'un des membres de l'équipe a tenu à remettre les choses au clair. En effet, Greg Nicotero, producteur, réalisateur et responsable des effets spéciaux, s'est exprimé sur le sujet et explique les raisons de l'absence de diffusion.

"Lorsque vous êtes en post-production, vous devez monter l'épisode, puis vous occuper du mixage sonore, puis rajouter la musique, puis les effets visuels, puis un chronométrage des couleurs pour vous assurer que toutes les couleurs dans toutes les scènes correspondent, puis vous devez faire un contrôle de qualité pour vous assurer que rien n'est foiré. Il y a donc toutes ces étapes qui doivent se faire et de manière générale, la façon dont notre calendrier de production fonctionne, elles sont finies seulement trois semaines avant la diffusion de l'épisode. Nous étions donc vraiment en route vers la conclusion de notre travail, quand le confinement a commencé. Nous avons donc manqué notre fenêtre de tir..." affirme Nicotero à Entertainment Weekly. Une nouvelle plutôt rassurante puisque cela veut dire que l'épisode est quasiment terminé et qu'il ne faudra que peu de travail dès la fin du confinement avant de pouvoir enfin le délivrer au grand public.