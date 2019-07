The Walking Dead : et si Daryl retrouvait Rick  ? Norman Reedus se confie sur les films à venir

The Walking Dead fera son grand retour pour une dixième saison sur AMC d'ici quelques mois et ce, sans Rick. Mais que les fans se rassurent, le chérif le plus badass du petit écran sera bel et bien de retour dans trois films qui lui seront consacrés - l'occasion de répondre aux questions que tous le monde se posent depuis son départ. Mais, qu'en sera t-il des autres personnages clés de la série ? Qu'adviendra t-il des proches que Rick a laissé dérrière lui ? Daryl, Michonne ou encore Judith ? Justement, Norman Reedus a son idée sur la question.

Daryl et Rick se retrouveront-ils ?

"Je pense clairement que des retrouvailles entre Rick et Daryl devraient arriver dans la trilogie des films sur Rick. Tout le groupe est une grande famille et ce serait dur de voir cette famille mise à l'écart dans les intrigues des films", a ainsi déclaré l'acteur lors de la Comic Con de San Diego. Si l'idée est belle, il ne faut pas oublier que pour l'heure, rien n'a été confirmé : aucun autre personnage que Rick n'est concerné. De son côté, l'actrice Cailey Fleming (Judith) aimerait que Judith retrouve son père : "Je pense que si Rick retrouvait Judith, il serait très fier d'elle", a t-elle confié.

Que réserveront ces films ? Patience, on le saura un jour ! Et le plus beau, c'est qu'un film autour de Negan pourrait bien voir le jour.