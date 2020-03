The Walking Dead : Norman Reedus était contre le départ d'Andrew Lincoln

Le départ de Rick ? Beaucoup de fans de The Walking Dead ont eu du mal à s'y faire. Quoique. Deux groupes s'affrontent : d'un côté, ceux qui clament que la série a perdu son âme le jour où le shérif est monté dans un hélico pour aller Dieu sait où et de l'autre, ceux qui, forcément, y ont vu un nouveau souffle. Mais, qu'ont pensé les acteurs principaux de ce départ ? Norman Reedus (qui prête ses traits à Daryl), lui, n'était pas forcément pour. "Je n'étais pas d'accord avec son départ, même si j'ai compris pourquoi il a voulu partir", explique l'acteur en évoquant la décision de son compère (rappelons que le départ de Rick est le choix de l'acteur qui l'incarne).

Daryl et Rick

"Je me souviendrai toujours du jour où il est parti. J'ai mangé, je suis retourné dans mon trailer. C'était si déprimant. Et il y avait toujours sa chaise avec son faux sang dessus, comme s'il y avait encore le fantôme de Rick Grimes derrière", se remémore l'acteur. La bonne nouvelle pour les fans du personnage, c'est que Rick n'a pas totalement disparu de nos radars : on l'attend dans trois films (oui, oui !) destinés à AMC. Patience, avant de le retrouver, il nous reste la dixième saison à terminer !