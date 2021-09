The Walking Dead : Negan au coeur d'un spin-off ? C'est "toujours possible"

Negan au coeur d'un spin-off ? L'idée n'est pas nouvelle : les rumeurs d'une éventuelle suite centrée sur le personnage ont émergé après que l'acteur en personne ait répondu à un fans sur les réseaux sociaux. Dans une récente interview accordée à TV Line, l'acteur s'est (de nouveau) exprimé sur la question : "Il y a eu des discussions entre moi et les gens de la chaîne, a-t-il ainsi confié. "Nous verrons. Ce que je veux dire, c'est que Negan pourrait encore se retrouver six pieds sous terre [avant la fin de la saison 11, ndlr], donc ça pourrait être un problème, à moins qu'il ne soit question d'un préquel." Toujours est-il que selon lui, "Negan a encore des choses à dire".

Une suite inspirée de Negan ?

"Je sais comment la saison s'est déroulée jusque ici", ajoute t-il. "Nous avons ouvert des fenêtre ici et là permettant d'explorer un peu plus l'histoire de Negan". Avant la sortie de onzième saison, quelques épisodes indépendant ont été offerts au public. Parmi eux, un épisode centré sur Negan et son histoire avec Lucile (qui, on le souligne, a été l'un des favoris des téléspectateurs) : "Nous avons montré de facettes différentes du personnage de Negan", poursuit l'acteur. "Alors maintenant j'aimerais, après tut ça, voir ce qui lui arrivera. Je pense que ce serait même plus intéréssant que d'explorer son passé".

Negan sera t-il de retour dans sa propre mini-série ? Seul le temps le dira !