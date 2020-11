The Walking Dead : Lucille, la femme de Negan, a été castée pour un épisode spécial

Vous le savez sûrement, AMC prépare près de six épisodes bonus de The Walking Dead - six épisodes diffusés entre la saison 10 et la saison 11 du show. Pour l'heure, l'on ne sait pas grand chose de ces derniers, hormis une chose : l'un de ces fameux épisodes sera centré sur le passé de Negan. Et pour y s'y plonger, il faut un personnage clé : Lucille. Lucille, femme de Negan, est morte au début de l'épidémie. Atteinte d'un cancer, elle fait partie des premiers contaminés et c'est Negan qui aurait été contraint de l'achever. Un passé lourd, donc. Et pour interpréter ce personnage, la production a choisi l'actrice Hilarie Burton.

Hilarie Burton et Jeffrey Dean Morgan

Connue pour son rôle de Peyton Sawyer dans les Frères Scott, pour sa participation à White Collar ou encore pour son apparition dans Grey's Anatomy, l'actrice n'est autre que l'épouse de Jeffrey Dean Morgan qui, on le rappelle, interprète justement Negan dans le show apocalyptique. S'il faudra patienter jusqu'à 2021 pour découvrir ces fameux épisodes inédits, une chose est sûre : l'alchimie entre les deux personnages devrait être forte et plus que convainquante.