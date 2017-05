Vous le savez, le tournage de la saison 8 de The Walking Dead a commencé - et le plus beau, c'est que l'un des acteurs a bien failli spoiler le season premiere. De cette prochaine saison, on attend beaucoup : que ce soit la guerre qui opposera Negan à Rick, l'évolution de Maggie en tant que chef de Hilltop ou encore la position d'Eugene (va t-il enfin se réveiller ?). De nombreuses questions ont été laissées en suspend et pour l'an prochain, nous espérons des réponses. Aussi, deux nouveaux personnages devraient débarquer dans cette nouvelle saison. Bref, on a hâte. Et pour patienter jusqu'au mois d'octobre, les internautes ont trouvé la solution : les memes.

"Pas de TWD avant octobre... donne moi la force, Lucille" "Pas de TWD avant octobre... donne moi la force, Lucille" "Pas de TWD avant octobre... donne moi la force, Lucille" "Pas de TWD avant octobre... donne moi la force, Lucille" "Pas de TWD avant octobre... donne moi la force, Lucille" "Pas de TWD avant octobre... donne moi la force, Lucille"

Evidemment, la grande star cette saison, c'est Shiva. En même temps, après son intervention magique dans le final, on n'en n'attendait pas moins des internautes. Sera t-elle autant plébiscitée la saison prochaine ? Réponse sur AMC !