The Walking Dead : Le tournage va reprendre dans quelques jours !

Le confinement aura mis à l'arrêt de nombreux domaines d'activités à travers le monde ! L'art et la culture en font partie ! Alors que l'épisode final de la dixième saison de The Walking Dead était attendu par les millions de fans de la série pour début avril, il n'en est rien. En effet, si nombreux sont ceux qui pensent que le tournage et le montage étaient terminés avant le début du confinement, l'un des membres de l'équipe a tenu à remettre les choses au clair. En effet, Greg Nicotero, producteur, réalisateur et responsable des effets spéciaux, a affirmé que même si l'épisode final était sur le point d'être peaufiné, il n'avait pas pu complètement être terminé. Il faudra donc patienter jusqu'à l'automne prochain pour avoir la chance de le voir. Le 4 octobre aux Etats-Unis et le 5 en France sur OCS.

Quant à la 11e saison, là-encore, un point d'interrogation demeure. Repoussée à 2021, aucune date précise n'a été transmise au grand public concernant la diffusion. Toutefois, selon plusieurs sources, le tournage de la dixième saison devrait reprendre ce mois d'août soit d'ici quelques jours. Il devrait concerné les six épisodes bonus qui termineront (enfin) le dernier volet de The Walking Dead, stoppé par la crise sanitaire de ces derniers mois.