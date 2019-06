The Walking Dead : Le tournage peut-il être stoppé ?

C'est officiel, The Walking Dead passera le cap des 10 saisons. Ca, on le savait depuis longtemps. Or, il se pourrait bien que le climat politique vienne perturber le bon déroulement du tournage qui, on le rappelle, est en cours. Alors que des entreprises telles que Netflix ont déjà fait savoir qu'elles ne tourneraient plus rien en Georgie si la loi anti avortement entraient en vigueur, nombreux sont ceux qui se mobilisent avec elles. Et récemment, AMC a suivi le mouvement.

The Walking Dead délocalisée ?

Un éventuel arrêt des tournages seraient lourd en conséquence : le planning de production serait évidemment décalé. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que la série n'a jamais été tournée ailleurs que dans cet Etat : Fear The Walking Dead s'est déjà installée au Canada, au Mexique ou encore Californie. Les héros de TWD changeront-ils d'air ? Tout repose sur les épaules des décideurs américains...