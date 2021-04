The Walking Dead : Le spin-off sur Negan (presque) confirmé

Il est l'un des personnages les plus complexes, les plus cruels et les plus fascinants de l'univers de The Walking Dead : apparu à la fin de la saison 6, Negan a fait bien du chemin. Dans l'épisode Here's Negan (diffusé la semaine dernière sur AMC), les téléspectateurs ont ainsi pu comprendre (ou du moins, tenter de comprendre) comment Negan, simple professeur de sport, a bien pu se transformer en monstre sanguinaire. Alors que cet épisode spécial a clairement plu au fans (certains estimant même que c'est l'un des meilleurs de la série), AMC envisagerait même un spin-off axé sur le personnage... l'acteur Jeffrey Dean Morgan a toujours été pour et, visiblement, c'est presque chose faite.

"Here's Negan" est une sorte de prequel" - J. D. Morgan

Un spin-off sur Negan ?

Lors d'une interview accordée à Conan, l'acteur qui incarne le leader des Saviors s'est confiée sur la question : "On verra bien, c'est sûr qu'on en discute beaucoup", lance t-il. "Je pense qu'ils réfléchissent à plusieurs pistes pour un spin-off, mais oui j'ai clairement eu des discussions pour parler d'une possible suite aux aventures de Negan. On vient juste de diffuser "Here's Negan", qui est une sorte de prequel et qui montre comment Negan est devenu qui il est, et qu'on a tourné avec ma femme [Hilarie Burton Morgan] et c'était vraiment génial. On s'est éclaté et je pense que l'épisode est vraiment réussi".

Mais alors, quel angle prendraient ces épisodes ? Avec un personnage tel que Negan, il y a de la matière : explorer son passé (notamment avec Lucille), envisager son avenir (du moins, après la diffusion la onzième et ultime saison)... les possibilités pour les scénaristes sont nombreuses. Or, il faudra patienter encore un peu avant de savoir quelle direction la production choisira de prendre.