The Walking Dead : La showrunner donne des indices sur le final de la saison 10 (VIDEO)

Vous, nous... Bref, tout le monde attend avec impatience la suite de The Walking Dead ! Retardée par la crise du coronavirus, la série devrait revenir sur nos écrans dès la fin de l'année. Une bonne nouvelle pour les fans du programme dont la showrunner, Angela Kang, vient de donner quelques détails sur la saison 10 qui arrive bientôt. En effet, c'est lors de l'émission Friday Night in With the Morgans que cette dernière a parlé des différentes dynamiques de pouvoir au sein de la série, et de la façon dont ces alliances pourraient se concrétiser.

"Évidemment, nous avons ce nouveau groupe de quatre personnes avec Princess, Ezekiel, Eugene et Yumiko qui sont sur la route. Nous allons assister à des tournants intéressants." précise la showruner de The Walking Dead avant de donner des nouvelles des Whisperers. "Maintenant qu'Alpha est parti et que Bêta doit assumer ce rôle de leader avec son visage à moitié Alpha/Bêta, nous allons voir notre peuple prendre position contre Bêta et les Whisperers". De nombreuses informations qui devraient mettre l'eau à la bouche des fans de la série à succès et leur permettre de patienter encore quelques temps avant la diffusion qui devrait arriver "bientôt".