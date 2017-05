On ne voit pas le temps passer et pourtant, The Walking Dead est là depuis sept ans - tout ça ne nous rajeunit pas. A une époque, Rick n'avait pas de barbe, Carl avait toujours son oeil et Negan ne faisait pas partie du paysage. Peut-être ne vous en souvenez-vous pas mais, au début de la série, nous avons fait connaissance avec le groupe de Vatos. Dans l'épisode 4 de la saison 1, Rick et son petit groupe se faisaient attaquer par ce fameux gang - et Glenn se faisait enlever. Pour le sortir de là, Rick et Daryl comptaient faire un échange : Glenn contre l'un des leurs, Miguel. Au final, Rick apprendra que le gang protégeait des gens qui, comme lui dans la saison 7, avaient besoin d'armes : Glenn sera donc échangé contre un petit arsenal. A partir de là, nous ne les avons plus jamais revus.Mais, que leur est-il arrivé ?

Dans une scène coupée de la saison 2, il semblerait que nous obtenions une répons : Lorsque Rick revient à Vatos, il découvre que tous les membres du gang se sont faits tirer dessus. S'en suit une fusillades entre Rick et les Walkers. Ce n'est pas grand chose mais c'est toujours de quoi tenir jusqu'à la saison 8. D'ailleurs, sachez que le tournage a commencé ! Et ça, c'est une bonne nouvelle.

On vous l'accorde, la scène date. Mais parce que tout le monde ne l'a pas vue et puis, parce qu'il faut bien s'occuper avant la reprise, on s'est dit qu'une piqûre de rappel serait sympa.