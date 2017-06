The Walking Dead : La saison 8 teasée dans une vidéo postée par Greg Nicotero

La guerre est déclarée, la saison 7 de The Walking Dead s’est achevée sur un Season Finale entre trahison et victoire. En effet, le groupe d’Alexandria a enfin gagné sa première bataille sur les Saviors, même après que le groupe de la Déchetterie ait retourné sa veste pour soutenir le groupe de Negan. Mais la guerre est loin d’être finie, et battra certainement son plein dans la saison 8 de The Walking Dead prévue pour l’automne prochain sur AMC. Oui, il va falloir encore attendre un petit moment avant de découvrir la suite des péripéties des survivants ! Le tournage de la saison 8 a d’ores et déjà commencé, les premières photos sont apparues petit à petit sur la toile et Greg Nicotero, le producteur exécutif, a de son coté posté une petite vidéo afin de nous faire patienter… À découvrir ci-dessous sur VirginRadio.fr !

On ne va pas se mentir, cette vidéo ne nous en dit pas vraiment plus sur l’intrigue qui nous attend dans les épisodes à venir, on y voit uniquement un walker dans la forêt avec une énigmatique affiche cependant, indiquant « Rabbit Season » (Saison Lapin)… Quelle signification cachée peut-on y voir ? À vos commentaires ! Par ailleurs, à l’heure des réseaux sociaux, il est difficile de ne pas laisser échapper des indices, un des acteurs de la série a semblerait-il spoilé le season premiere de la saison 8 de The Walking Dead en postant une photo (aujourd’hui effacée) un peu trop explicite…