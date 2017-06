The Walking Dead: La saison 8 "sera massive", selon Ross Marquand

Avant de retrouver la huitième saison tant attendue de The Walking Dead, nous patientons avec les épisodes inédits de Fear The Walking Dead, sa petite soeur. Mais clairement, après le final intense de la saison 7, nous ne pensons qu'à une chose : le retour de Rick et de sa bande. Actuellement en tournage, cette nouvelle saison devrait s'intensifier : Negan n'est plus en position de force depuis que le Royaume et que Hilltop se sont ralliés à Rick. Evidemment, le deux leaders devraient s'affronter et c'est justement ce qui rendra cette nouvelle incroyablement épique (et il était temps que la série reprenne son souffle). La bonne nouvelle, c'est que Ross Marquand (Aaron) annonce une saison "massive". Autrement dit, nous ne sommes pas prêts pour la suite.

"Je ne peux pas dire grand chose", a t-il confié à ComicBook. "Mais en me basant sur ce qui a déjà été tourné, je peux dire ce que sera l'une des meilleures saisons du show. Chaque épisode que je lis m'épate et je pense que la suite va mettre la barre haut - encore plus haut qu'avant. Et ça, ça veut dire beaucoup quand on sait tout ce qui a été fait dans les saisons précédentes. Alors aller plus loin dans la saison 8, c'est juste incroyable". On se souvient que le casting avait eu le même discours en ce qui concernait la saison 7 et même si quelques épisodes nous ont déçus, reconnaissons que les acteurs avaient raison. Il faudra attendre le mois d'octobre pour découvrir cette nouvelle saison mais une chose est sûre, The Walking Dead devrait, une fois de plus, se ré-inventer.