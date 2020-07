The Walking Dead : La pandémie de Coronavirus devrait rendre les films centrés sur Rick Grimes "meilleurs"

C'est probablement ce que les fans de The Walking Dead attendent le plus : la série de films axés sur le personnages de Rick. Pour rappel, le shérif quittait la série en laissant une porte ouverte à un éventuel avenir. On s'explique : pas de mort brutale pour ce personnage principal, plutôt un départ en hélicoptère. Depuis, les fans imaginent de nombreuses théories autour du possible retour du personnage - sans parler des films annoncés. Et la bonne nouvelle, c'est que Robert Kirkman (créateur de la série) est plutôt optimiste : selon lui, la pandémie mondiale qui sévit actuellement pourrait bien rendre ces long-métrages encore meilleurs.

les films centrés sur Rick seront encore meilleurs

"Il se passe de nombreuses choses en coulisses", a t-il ainsi expliqué lors du Skybound Xpo panel : "Je ne veux pas que quiconque pense que nous attendons patiemment la fin de la pandémie". Il poursuit : "je dirais que la pandémie va rendre un certain nombre de films encore meilleurs - les films centrés sur Rick en tête de liste, parce que nous allons avoir encore plus de temps pour les préparer et pour les rendre parfaits".

Il faudra ainsi faire preuve de patience avant de pouvoir découvrir ces films. Mais une chose est sûre, Robert Kirkman compte bien se surpasser pour faire honneur au personnage.