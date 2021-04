The Walking Dead : Here's Negan, l'un des meilleurs épisodes, vu de Twitter

Negan. Introduit dans la saison 6, le personnage de Negan nous a fait trembler. Il nous a fait rager. Il nous a parfois même fait sourire. On le sait, on ne fait pas de parfaite série sans un bon méchant. Et justement, c'est tout ce qu'est Negan - ou du moins, tout ce qu'il était. Le leader des Saviors a littéralement semé la terreur pendant de longs épisodes mais, en y réfléchissant, personne n'a jamais vraiment su ce qui l'avait rendu si cruel. Toujours accompagné de sa batte (baptisée Lucille en l'honneur de son épouse disparue), Negan est probablement l'un des personnages les plus complexes de la franchise et c'est justement pour ça que l'ultime épisode de la saison 10 est si interessant. Après tant d'années, nous plongeons enfin dans son passé. Qui était-il ? Comment est-il devenu l'être cruel que nous avons appris à connaître ? Tout tient dans cet épisode fait de flash-backs qui, visiblement, a fait l'unanimité sur Twitter.

Negan et Lucille

ATTENTION, SPOILERS !

L'amour entre Jeffrey Dean Morgan et Hilarie Burton m'a tellement émeut ????#TWD #HeresNegan — The Walking Dead Univers (@dead_univers) April 3, 2021

Exceptionnel ce Jeffrey et sa compagne, ce fameux Here’s Negan est tout simplement parfait. Longtemps que j’avais pas eu les larmes aux yeux. ENFIN le bonus qui mérite d'être mis en avant, il était temps BORDEL. #HeresNegan pic.twitter.com/HBsXBPO2Dx — Kevin Estatof (@KevinEstatof38) April 5, 2021

Mais QUELLE MASTERCLASS le 10x22 de #TheWalkingDead Le meilleur épisode de cette saison 10????#HeresNegan pic.twitter.com/ZTodrA9GRI — Louis & Chill (@LouisoxM) April 4, 2021

Negan a été la première victime de Lucille ???? #HeresNegan pic.twitter.com/P5EUEHoI9a — Océane Smith ???? (@montedori74) April 6, 2021

Ayez un mari comme Negan.#TWD #HeresNegan — The Walking Dead Univers (@dead_univers) April 2, 2021

JAMAIS je m’en remettrai ????????????????#HeresNegan pic.twitter.com/ExhWA66pFB — Solenn x Feu! x JDM do it ???????? (@perfectojogging) April 5, 2021

Moi à chaque fois que mon cerveau commence à trop penser à Negan et Lucille. #HeresNegan pic.twitter.com/48BM47mWmb — Solenn x Feu! x JDM do it ???????? (@perfectojogging) April 4, 2021

Pour incarner Lucille, la production a fait le choix de se tourner vers Hilarie Burton (Les Frères Scott) qui, on le rappelle, partage la vie de l'acteur. Et c'est probablement le meilleur choix qui s'imposait. En ressort un épisode difficile, certes, mais captivant. Ce Season Finale rattrape de loin l'épisode diffusé la semaine dernière et ne fait qu'attiser la curiosité : qu'en sera t-il de la toute dernière saison ? Quel rôle jouera Negan dans la suite ? Patience...