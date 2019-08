The Walking Dead : Non, personne n'est prêt pour la fin

La fin de The Walking Dead, tout le monde y pense : pendant longtemps, on imaginait Carl reprendre le flambeau (mais le fils de Rick a finalement succombé). Ensuite, on s'est dit que la future génération aurait droit à un monde meilleur (mais l'arrivée des Chuchoteurs nous a carrément calmé). En fait, personne ne sait vraiment ce que réserve la toute fin de la série : alors que la saison 10 sera bientôt diffusée sur AMC et OCS, les Comics, eux, sont terminés. Reste à savoir ce que Robert Kirkman a réservé à ses lecteurs; "A ceux qui pensent avoir deviné la fin, je vous le promets, vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend", a t-il ainsi commenté.

ATTENTION, SPOILERS !

Dans le dernier Comics, nous faisons un bond dans le temps, 30 ans après la mort de Rick. Et c'est Carl qui, marié à Sophia, raconte les aventures de son père à sa fille. Evidemment, dans la série, les choses sont bien différentes - ce qui, évidemment, ne nous laisse aucune visibilité sur la suite. Dans la saison 10 par exemple, on sait que Carole et Alpha s'affronteront. On sait aussi que les Chuchoteurs seront véritablement introduits. Reste à savoir qui succombera dans les épisodes à venir.

Combien de saisons supplémentaires la série aura t-elle ? Seul le temps le dira. En attendant, on peut toujours établir des théories sur le final !