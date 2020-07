The Walking Dead : Découvrez le nouveau trailer du spin-off World Beyond (VIDEO)

La crise du coronavirus aura retardé la diffusion de nombreuses séries à travers le monde ! Un léger contre-temps qui n'a visiblement pas empêché le spin off de The Walking Dead d'être programmé pour cet automne. En effet, comme l'ont révélé les producteurs de The Walking Dead : World Beyond lors du panel Comic Con@Home, la série devrait arriver le 4 octobre sur nos écrans via la plateforme Amazon Prime Vidéo. Un report de plusieurs mois et une longue attente pour les fans de la série américaine qui pourront toutefois se consoler grâce à la nouvelle bande-annonce publiée il y a quelques jours (voir ci-dessous).

Centrée sur la première génération d'enfants ayant grandi durant l'apocalypse zombie, The Walking Dead : World Beyond est la troisième franchise liée à la fameuse série. On devrait ainsi y retrouver un groupe de personnages qui n'ont connu que le monde dévasté et ont toujours été protégés par les adultes. Ces derniers vont ainsi partir à l'aventure et se confronter aux zombies. Avec Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston et Nico Tortorella au casting, le programme pourrait bien devenir le nouveau chouchou des binge-watchers !