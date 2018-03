The Walking Dead : Combien de survivants reste t-il dans le monde apocalyptique de Robert Kirkman ?

Si nous suivons les aventures de Rick et de Daryl depuis huit ans, il faut savoir qu'en réalité, toutes ces saisons de The Walking Dead ne représente en réalité qu'une (courte) période de deux ans - oui, oui. Et même en si peu de temps, nos amis les walkers ont eu largement de quoi étendre leur territoire. Résultat, le nombre d'humains non-contaminés réduit de plus en plus et ce, à vue d'oeil. Mais alors, combien de survivants reste t-il vraiment ? Que les curieux se réjouissent, Robert Kirkman a répondu à la question.

"Il reste à peu près 1,6 million d’humains en tout dans le monde. Il y a des zones gigantesques totalement envahies par les zombies un peu partout. Et il reste genre une dizaine de personnes encore vivantes dans le Montana", a expliqué Kirkman dans la rubrique Letter Hacks des comics. On apprécie le clin d'oeil à la série - même si la mort de Carl a clairement fait baisser le nombre de survivants. Et d'ailleurs, on espère que d'ici la fin de la saison, ce fameux nombre ne bougera pas.

Un nouvel épisode de The Walking Dead sera diffusé dimanche soir sur AMC.