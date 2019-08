The Walking Dead, Casa de Papel, Peaky Blinders... le top des News Série de la semaine !

En manque de séries ? Pas de panique, on a ce qu'il vous faut : on commence avec The Walking Dead ! En attendant la saison 10 (attendue pour l'automne sur AMC), on vous a listé les trois choses à retenir impérativement : nouveaux personnages, traumas... tout y est ! Aussi, sachez que Jeffrey Dean Morgan (qui interprète Negan) ne serait pas contre un film qui retrace l'histoire de son personnage...

Un film sur Negan en préparation

On poursuit avec La Casa de Papel : la série évènement aura droit à une quatrième saison et avec la chance, cette nouvelle partie sera disponible cette année sur Netflix. Alors attention ! Rien n'a été confirmé. MAIS, le tournage a commencé ! De son côté, Peaky Blinders revient pour sa cinquième saison sur la BBC. Pour fêter ça, on a même un petit trailer. C'est cadeau, c'est offert par la maison.

Aussi, sachez que The handmaid's Tale aura droit à une quatrième saison !

Une saison 4 prévue pour THT !

Enfin, on termine avec deux nouvelles séries et pas des moindres : d'abord, The Walking Dead (oui, encore) aura droit à un nouveau spin-off qui, pour l'heure, n'a pas encore de titre. Ensuite, Modern Love débarquera le 18 octobre sur Amazon Prime Video. Au programme, huit histoires d'amour inspirées d'histoire réelles !

A la semaine prochaine pour plus de news !