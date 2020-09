The Walking Dead aura son spin-off sur Daryl et Carol

The Walking Dead n'en finit plus d'étendre son univers. Alors que le monde attend impatiemment les films centrés sur le personnage de Rick - qui, on le rappelle, a quitté le show - un tout autre projet capte l'attention des fans de la série : le spin-off centré sur Daryl et Carol. Attendu pour 2023, ce dernier a été confirmé par AMC. Mais, à quoi peut-on vraiment s'attendre ?

Que réserve le spin-off centré sur Daryl et Carol ?

"La prochaine aventure de Daryl et Carol sera pleine de découvertes. Un nouveau monde, une nouvelle ambiance, de nouveaux enjeux... Le tout en prenant en compte tout ce qu'ils ont appris de ceux qui sont devenus leur famille pendant l'apocalypse, mais aussi leurs victoires durement gagnées et les terribles pertes auxquelles ils ont fait face", apprend-on ainsi dans un communiqué officiel.

Il faudra patienter encore un peu avant de retrouver les deux survivants dans une série qui leur est dédié. En attendant, les fans n'attendent qu'une chose : les voir se rapprocher.