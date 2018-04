The Walking Dead : Après Fear, un nouveau spin-off en préparation ?

Bon, on vous l'accorde, The Walking Dead commence à s'essouffler. Aussi fort qu'on ait pu aimer les premières saisons, force est de constater que Negan a fait son temps et qu'il faut maintenant passer à autre chose. Bientôt, l'épisode final sera diffusé sur AMC, laissant place à la nouvelle saison de Fear The Walking Dead. Mais, et si une nouvelle série venait s'ajouter ? C'est en tout cas un projet qui semble se dessiner dans la tête de Greg Nicotero.

Un nouveau spin-off pour The Walking Dead ?

"La chose qui est extrêmemtn bien faite dans les comics, c'est l'introduction de l'hiver et du froid", a t-il confié à Fandom. "Et je pense que nos espoirs sont -enfin, mes espoirs- seraient que l'on change de lieu, histoire de pouvoir intégrer un peu de froid au scénario. Parce que les zombies gelés sont incroyables", poursuit-il. "On a fait du bon boulot (...) mais je pense qu'il y a encore beacoup d'opportunités en dehors des Etats-Unis pour un show de zombie", a t-il expliqué en imaginant des cadres différents pour de potentiels Spin-off.

Aurons-nous droit à un nouveau spin-off ? Seul le temps le dira ! En attendant, on se contentera de la neuvième saison de The Walking Dead, déjà en préparation.