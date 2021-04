The Walking Dead : Andrew Lincoln de retour dans la saison 11 ?

The Walking Dead tirera sa révérence à l'issue de sa onzième saison. Mais que les fans se rassurent, la franchise ne laissera pas les fans de l'univers apocalyptique : Fear The Walking Dead continuera de faire les beaux jours d'AMC tandis que Rick Girmes, personnage emblématique interprété par Andrew Lincoln, sera quant à lui, à l'affiche d'un film consacré au shérif : "Je ne filme pas pour le moment. Je suis toujours très bloqué. Nous sommes très enthousiastes de savoir comment, à la première opportunité, nous allons entrer en production. Il est question que ce soit le printemps. J'ai hâte de porter à nouveau ces bottes de cow-boy", a ainsi confié l'acteur à SFX Magazine.

Un caméo est-il prévu ?

Et ce n'est pas tout ! L'acteur ne s'est pas contenté d'évoquer le long-métrage : verra t-on son Rick Grimes apparaître dans l'ultime saison ? Andrew Lincoln ne l'exclut pas : "C'est une très bonne question. La réponse la plus facile est que je n'en ai aucune idée. Je ne pense pas que ce soit encore écrit, mais je ne dirais jamais jamais, parce que toutes les personnes qui travaillent encore sur la série sont de très chers amis et c'est un exploit extraordinaire qu'ils continuent".

Pour rappel, Rick Grimes quittait la série en disparaissant à bord d'un hélicoptère. Verra t-on le personnage apparaître pour boucler la série qui, depuis 11 ans, a fait vibrer les fans ? On peut l'espérer.