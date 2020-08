The Walking Dead : AMC dévoile de nouvelles images de la saison 10

C'est désormais officiel, The Walking Dead aura bel et bien une onzième saison. Petit bonus, le seizième épisode de la saison dix sera diffusé le 04 octobre prochain. Pour patienter d'ici là, les fans de la franchise peuvent profiter de quelques photos promotionnelles dévoilées par AMC. Si vous ne voulez rien savoir de la suite, on vous conseille de vous éloigner : au programme, des clichés qui annoncent clairement l'épique bataille qui opposera les survivants d'Hilltop aux Chuchoteurs menée par Beta. Et ce n'est pas tout ! L'on retrouve Eugene avec le roi Ezekiel (entre autres).

The Walking Dead saison 10 The Walking Dead saison 10 The Walking Dead saison 10 The Walking Dead saison 10 The Walking Dead saison 10

Si l'absence de Maggie frappe le plus (il faudra probablement s'attendre à la retrouver à la fin de la saison 10), l'improbable union entre Negan et Daryl est ce qui ressort de ce lot de clichés : pour gagner la bataille contre Beta, les deux personnages (au passé chargé) n'auront pas le choix : ils devront faire équipe. Pour en savoir plus, il faudra patienter encore un peu... mais une chose est sûre, The Walking Dead nous réserve encore son lot de surprises.