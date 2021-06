The Walking Dead : AMC annonce quatre épisodes spéciaux pour Maggie, Carol, Negan et Daryl

Alors que les téléspectateurs attendent avec impatience la diffusion de la onzième saison de The Walking Dead, ces derniers vont pouvoir patienter avec The Walking Dead : Origins. Au programme, pas moins de quatre épisodes centrés sur les personnages les plus populaires du show - qui seront diffusés juste avant la saison onze, soit avant le 22 août. Ces épisodes inédits se concentreront essentiellement sur le début de l'apocalypse : comment ces personnages cultes l'ont-ils vécue ? Comment se sont-ils démenés pour y échapper ? Toutes ces questions seront abordées avec, en plus, des interviews inédites.

Des épisodes inédits centrés sur 4 personnages

S'il ne faudra pas s'attendre à des scènes inédites, les acteurs raconteront eux-mêmes les évènements vécus par leurs personnages respectifs. Aussi, notez que chacun de ces épisodes spéciaux seront suivis d'extraits de la saison 11. Autrement dit, ce sera Noël avant l'heure. Côté diffusion, prenez vos agendas : l'épisode centré sur Daryl, "Daryl's Story", sera diffusé le 15 juillet. "Maggie's Story", lui, sortira le 22 juillet. Ces derniers seront suivis de "Negan's Story" le 29 juillet et de "Carol's Story" le 5 août. Cette mini-série d'épisodes s'inscrit ainsi dans la campagne de communication mise en place par AMC : "11 semaines de révélations avant la saison 11".

Patience, donc !