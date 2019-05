The Voice : Whitney chante Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion (COVER)

Si il y a bien une artiste que l'on connaît tous, c'est Céline Dion ! Et alors que la chanteuse canadienne possède une ribambelle de tubes, il y en a un qui plaît particulièrement à son public français : Pour que tu m'aimes encore. Une préférence qu'à bien compris le chanteur Mika puisque c'est le titre qu'il a proposé à Whitney, un membre de son équipe. Âgée de tout juste 19 ans, la jeune fille a réussi à envoûter le public présent ce soir-là...

Après son interprétation de Shallow (Lady Gaga) la semaine dernière, c'est donc à une autre grosse pointure que Whitney s'est attaquée. Visiblement assez peu intimidée à l'idée de reprendre l'une des chanteuses les plus connues au monde, la benjamine de l'équipe de Mika a su convaincre par sa maîtrise vocale et son assurance sur scène. Ajouté à cela un soutien de l'interprète de Relax Take It Easy et vous obtiendrez un succès quasi systématique pour la jeune fille. Reste à savoir si cela va perdurer...