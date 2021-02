The Voice : Vianney se confie sur cette nouvelle aventure

Le célèbre télé-crochet découvreur de talents rempile pour une saison supplémentaire (la dixième) et cette année, Vianney y fera ses premiers pas de coach. Le 6 février prochain, la France verra donc l'interprète de Pas Là prendre place dans l'un des mythiques fauteuils rouges avec, pour mission, d'encadrer les talents de demain. "En travaillant en studio avec de nombreux musiciens, j'ai compris que j'aimais conseiller, guider et essayer de comprendre l'artiste que j'avais en face de moi. J'ai pris conscience que j'avais quelque chose de chouette à faire dans "The Voice", a t-il ainsi confié au magazine Télé-Loisirs.

Et être coach n'est pas une mince affaire ; il faut savoir faire preuve de discernement mais aussi, de diplomatie : « J'ai une franchise paysanne qui peut parfois heurter ! Je pense honnêtement, et je l'espère, n'avoir blessé personne, mais je voulais vraiment dire ce que je pense. J'avais envie que les talents repartent avec une idée, une petite graine qui germerait dans leur tête pour qu'ils progressent et non pas qu'ils perdent confiance en eux », poursuit l'artiste.

« Faire du buzz, je m'en fous complètement ! », Vianney

« J'ai appris à m'adapter. J'ai réalisé, pendant les auditions, que je voulais vraiment leur donner des conseils utiles car je n'étais pas là pour faire du spectacle. Cette partie-là de "The Voice" ne m'intéressait pas. C'est à la personne que j'avais devant moi que je m'adressais, pas aux gens qui allaient regarder le programme à la télé » continue t-il avant d'ajouter : « Faire du buzz, je m'en fous complètement ! ». Mais The Voice, c'est avant tout de l'émotion et ça, les auditions à l'aveugle le prouvent un peu plus chaque année. Or, face à certains talents bouleversants, Vianney sera transporté : « Les gens ne le savent pas forcément car quand on me voit à la télé, je suis maquillé, en mode promo, mais j'ai une sensibilité qui me bouffe la vie. Je ne peux pas faire semblant. Je suis à fleur de peau quand il s'agit de musique : elle peut m'énerver, me transpercer, me bouleverser ».

A ses côtés pour cette toute nouvelle saison, Vianney aura Florent Pagny, Amel Bent mais aussi marc Lavoine. Quatre artistes, quatre univers bien distincts et quatre fois plus de suspense.