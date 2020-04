The Voice va être déprogrammé de TF1 !

Alors que nous entamons bientôt le second mois de confinement, les annonces de reports ou d'annulations pures et simples s'enchaînent. Dernière en date ? The Voice, l'émission la plus regardée en regardée en France, sera déprogrammée de TF1 à partir du 2 mai prochain. Une décision prise à contre-coeur par les programmateurs même si ces derniers n'ont pas vraiment le choix. "Ne sachant pas combien de temps vont durer la crise sanitaire et le confinement, on essaye de tenir le plus longtemps possible avec les émissions enregistrées. The Voice devait durer 14 semaines cette année. On en fera 17" expliquait TF1 au Parisien il y a peu de temps. En effet, alors qu'ils avaient pris la décision il y a quelques temps de réduire chaque émission déjà tournée pour pouvoir prolonger les diffusions, l'heure est bientôt aux lives en direct...

Qui dit émission en direct dit aussi présence sur un plateau de télévision avec de nombreuses personnes, c'est-à-dire impossible ! Alors que les fameux "battles" de The Voice devaient se dérouler au Palais des Sports de Paris pour la première fois, il semblerait que le tournage devra attendre quelques mois sachant que le confinement vient encore d'être prolongé jusqu'au 11 mai prochain. Quant à savoir si l'émission continuera là où elle s'est arrêtée ou pas, on en sait pas plus...