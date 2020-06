The Voice : Toni aurait reçu le soutien de Mylène Farmer après son départ de l'émission

Du haut de ses 23 ans, Toni a déjà tout d'une grande ! Véritable révélation de cette neuvième saison, la chanteuse aura marqué par ses interprétations parfaites et sa voix envoûtante. Éliminée lors de la demi-finale, la jeune femme avait décidé d'interpréter le célèbre morceau Désenchantée de Mylène Farmer. "Cette chanson est celle qui définit parfaitement la situation dans laquelle je me trouve. J'ai voulu revenir à l'essentiel et chanter qui je suis" précisait-elle alors. Une prestation bouleversante qui a emballé le public et les coachs présents sur le plateau. Malgré un déferlement de compliments, la candidate de l'équipe d'Amel Bent n'aura pas réussi à passer à l'ultime étape et à dû se résoudre à laisser la place à Abi, Antoine Délie, Gustine et Tom Rochet.

Si le public a préféré voter pour les autres candidats en lice, la prestation de Toni a eu l'effet d'un raz-de-marée sur les réseaux sociaux. Et à en croire les propos de la jeune femme sur Twitter (ils ont été supprimés depuis), cette dernière aurait été contactée par Mylène Farmer en personne : "Mylène Farmer elle-même m'a validée" balance t-elle le lendemain de sa prestation avant d'ajouter "Comment MF m'a validée ? J'ai reçu un petit sms de son directeur musical qui m'a dit je cite qu'elle "a adoré ta version"... merci c'est tout pour moi. C'est tout ce qui compte. Je vais bien. Tout va bien". Une reconnaissance ultime et un honneur pour la jeune chanteuse dont la carrière musicale commence très fort...