The Voice saison 9 : On vous explique tout ce qui va changer !

Dès 2020, préparez-vous à vivre de nombreux changements concernant votre programme du samedi soir ! En effet, pour le lancement de la saison 9, The Voice compte bien faire un retour en force. Outre le changement des coachs dont on vous avez déjà parlé (ce seront Amel Bent, Pascal Obispo, Marc Lavoine et Lara Fabian), la production a également souhaité faire quelques changements dans l'organisation. En perte de vitesse niveau audiences, c'est donc sur de nouvelles bases que les producteurs comptent installer cette nouvelle édition.

#TheVoiceLes coachs Amel Bent, Lara Fabian, Marc Lavoine et Pascal Obispo vous donnent RDV avec Nikos Aliagas en 2020 sur TF1 ! #TheVoice2020 pic.twitter.com/Xr3KeLlvVJ — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) December 9, 2019

Parmi les changements importants à noter, il n'y aura plus de vol de talents ! Les quatre artistes ne pourront plus utiliser cette règle controversée destinée à pimenter la compétition. Un bouton "block" verra toutefois le jour. Il permettra à l'un des coachs de bloquer son camarade si il a un coup de coeur sur un talent. Enfin, pour la toute première fois, les primes de The Voice auront lieu devant près de 4000 personnes dans une salle parisienne, et non plus en banlieue dans des studios.