The Voice : Quand les coachs interprètent Queen (VIDEO)

Samedi 18 janvier sur TF1, c'est le lancement officiel de la saison 9 de The Voice ! Pour l'occasion, la première chaîne de France a décidé de changer plusieurs facettes du programme. A commencer par les coachs. Ce sont désormais Pascal Obispo, Amel Bent, Marc Lavoine et Lara Fabian qui seront en charge de ce gros navire. Afin de mettre un peu plus l'eau à la bouche des téléspectateurs de moins en moins nombreux à regarder The Voice, une vidéo d'un live inédit vient d'être publiée. On y voit les quatre artistes en train d’interpréter The Show Must Go On de Queen. Une performance vocale qui laisse sans voix (c'est le cas de le dire) et qui annonce un "retour aux basiques" comme le précise le site officiel du télé-crochet.

Un début en fanfare qui donne le "la" de cette neuvième saison ! "The Voice ce doit être de grands chanteurs, de grandes voix, des coachs surmotivés qui sont authentiques (...) On voulait revenir à quelque chose de plus pur. C'est une saison très vocale, une saison de grandes voix, d'athlètes de la voix" a confié Matthieu Grelier, directeur des programmes d'ITV Studios France. Et pour savoir si le résultat sera à la hauteur des attentes, vous savez ce qu'il vous reste à faire...