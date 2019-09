The Voice : Marc Lavoine se confie sur son rôle de coach

Tous les ans, The Voice se renouvelle. Et quand ce ne sont pas de nouvelles règles qui viennent pimenter la compétition, ce sont carrément de nouveaux coachs qui font leur entrée. Ainsi, cette année, Lara Fabian, Amel Bent, Pascal Obispo et Marc Lavoine prendront place dans les mythiques fauteuils rouges. Mais alors, comment l'interprète des Yeux Revolver prend-il cette nouvelle aventure ? « Je n'ai jamais participé à un jury ni été coach. Ce sont mes premiers pas dans la neige. Je vais essayer d'être honnête, cohérent et solidaire des gens qui vont venir chanter devant nous. C'est difficile comme démarche. Je me souviens de mes premières auditions. On est à 20 % de ses possibilités. Il faut essayer d'imaginer les 80 % qui restent », a t-il ainsi confié au Parisien.

Si l'artiste vivra sa toute première saison, ce n'est pourtant pas la première fois que le fauteuil lui est proposé : « C'est la troisième fois qu'on me propose "The Voice". J'accepte cette fois parce que mon emploi du temps me le permet. Et peut-être parce que je suis plus convaincu de pouvoir être utile. Je me suis aperçu en travaillant sur mon best-of que j'avais quand même trente-cinq ans dans la chanson », explique t-il. Il faut dire qu'avec sa carrière brillante, Marc Lavoine aura énormément à apprendre aux jeunes artistes qu'il devra coacher.

« La voix compte énormément pour moi, en chanson, au cinéma. Trintignant, Leonard Cohen, Barbara, Lana Del Rey, Julien Clerc... La voix, c'est ce qui fait la différence. Quand elle est vraie et qu'il y a une jugeote. Je ne me retournerai pas s'il y a une posture et pas de volonté. Il ne suffit pas d'avoir la guitare en bas des genoux pour faire du rock », poursuit-il. L'artiste prendra donc bientôt place dans son fauteuil pour tenter de reconnaître LA voix qui sauta se démarquer. Patience, The Voice reprendra bientôt sur TF1 !