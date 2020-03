The Voice : L'émouvante déclaration de Lara Fabian à Pascal Obispo (VIDEO)

Samedi soir, les coachs de The Voice ont échangé après la battle entre Antony Trice et Julian Deleria : au programme, des divergences d'opinions concernant les fausses notes des candidats sur With or Without You de U2. « Peut-être que je vais vous paraître un peu dure. Pour moi, il y avait beaucoup de faussetés. Peut-être que sous la pression, sous la lumière, c'est extrêmement exigeant et difficile de donner le meilleur de soi, mais ça pour moi c'est quelque chose qui ne peut pas passer », a ainsi déclaré Lara Fabian. Mais pour Pascal Obispo, la justesse ne fait pas tout : « Excuse-moi mais quand on chante sur scène, l'extrême justesse ne me suffit pas toujours ».

Les deux coachs ont exposé leurs opinions sans jamais tomber d'accord. Finalement, Antony Trice sera retenu. Mais, Lara Fabian n'est restera pas là : « Pascal, je veux te dire un truc qui est super important. T'as cette malheureuse tendance de dire que tu chantes pas bien ou que tu chantes pas juste et parfois j'ai l’impression qu'en miroir, tu te protèges de quelque chose dont tu te culpabilises ou dont tu te persuades par rapport à toi ». "Moi, je pense que tu es un immense chanteur, je t'ai aimé parce que justement, au-delà de l'incroyable univers que tu as, tu as une voix, c'est celle d'Obispo, et il n'y en a pas une autre comme ça. Et tu n'en n'as pas tapé une à côté", des mots qui ne laisseront pas Pascal Obispo de marbre.