The Voice : La finale de la saison 9 repoussée de plusieurs mois !

Voilà une nouvelle qui ne devrait pas ravir les fans du télé-crochet le plus regardé en France ! Alors que les émissions hebdomadaires de The Voice avaient été raccourcies afin de prolonger la diffusion dans le temps, il semblerait que le COVID-19 empêche de reprendre le tournage du programme comme il se doit. En effet, même si la crise sanitaire touche à sa fin (du moins, on l'espère), les entreprises rappèlent peu à peu leurs employés. De plus, les rassemblements en grand nombre de personne demeurent toujours interdits. Pour rappel, The Voice avait été contraint de s'arrêter le 25 avril dernier et la finale devait à l'origine être diffusée le 9 mai.

C'est Marc Lavoine, l'un des membres du jury, qui a confié il y a quelques jours au micro d'une grande radio nationale que la finale ne serait pas diffusée dans l'immédiat. "Je ne veux pas dire de bêtises mais moi je les verrais plutôt à la rentrée, septembre ou octobre" admet le chanteur avant de préciser que ce n'est pas une période facile pour les artistes de son équipe : "Je ne sais pas encore quelle va être l’évolution du dé-confinement et du retour à la vie normale (…) Mais je sais que ça va être une attente difficile pour mes candidats". Il faudra donc s'armer de patience avant une reprise de votre émission favorite !