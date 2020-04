The Voice Kids : La saison 7 devrait être maintenue pour la rentrée !

Il y a quelques semaines, la dernière saison de The Voice s'arrêtait brutalement suite au confinement imposé par le gouvernement en raison de la crise sanitaire. Ne pouvant pas tourner les primes en direct, comme ça devait être le cas, la première chaîne d'Europe a été forcée de renoncer à son programme phare. Pour le moment, très peu d'informations ont été donnés quant à la suite des événements ou la reprise éventuelle des tournages les plus importants. Néanmoins, avec la fin du confinement qui approche, un retour à la normale devrait être envisagé dans les semaines à venir !

Concernant The Voice Kids, la chaîne assure qu'il n'y aura pas de problème concernant la diffusion. Comme le précise Ara Aprikian, directeur général chargé des contenus du groupe TF1 : "Nous avons anticipé dès le début du mois de mars et constitué un réservoir de contenus déjà tournés. Notre grille sera quasiment normale cet automne, avec le retour de grandes marques comme "Koh-Lanta", "The Voice Kids", des gros films de cinéma, des séries américaines inédites et de nouvelles saisons de fiction française. Nous faisons tout pour proposer une rentrée ambitieuse à partir du mois de septembre." Rappelons également que cette saison marquera l'arrivée de Kendji Girac en tant que coach. Il sera aux côtés de Jenifer, Soprano et Patrick Fiori et devient surtout le seul gagnant au monde à devenir jury dans le pays où il a été sacré : "J'ai tellement hâte, je suis tellement fier. On va bien se marrer avec tous mes amis coachs. C’est un honneur pour moi de retrouver toute la famille The Voice Kids. Impatient de découvrir les talents et faire de la musique tous ensemble" avait-il affirmé il y a peu.