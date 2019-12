The Voice : Jenifer explique les vraies raisons de son départ

Après cinq saisons passées à buzzer des candidats aussi talentueux les uns que les autres dans The Voice, Jenifer ne rempilera pas pour une nouvelle année ! Annoncée il y a déjà plusieurs mois, la nouvelle n'avait pas manqué de surprendre les fans du célèbre télé-crochet qui devront désormais faire avec Lara Fabian, Amel Bent, Pascal Obispo et Marc Lavoine. Et alors que certains parlaient d'une éviction de la production ou d'une lassitude de la part de l'interprète de Au Soleil, cette dernière a tenu à remettre les choses au clair dans une récente interview.

"C'est avec vous que je voulais partager ces quelques mots et toutes les émotions de cette histoire unique que nous avons partagé... toutes ces pages que nous avons finalement écrites ensemble" a partagé Jenifer sur son compte Twitter. Après le succès de son album Nouvelle Page, écoulé à 110 000 exemplaires, la chanteuse souhaite désormais prendre du temps pour elle et sa famille : "Mon rôle de maman est primordial, et, en plus des concerts, j’avais besoin d’être avec mes enfants". Toutefois, elle affirme qu'elle sera dans The Voice Kids l'année prochaine. Et si son planning ne coïncidait pas avec les tournages du télé-crochet cette année, rien ne dit que ce sera le cas pour les saisons prochaines.