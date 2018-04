The Voice : Gulaan et Maëlle, le duo qui a fait pleurer tout le monde (sans exception)

Aussi insensibles que l'on puisse être, on finit tous par pleurer pour quelque chose. Certains ont versé leur larme devant This is Us, d'autres ont pleuré en apprenant que La Casa de Papel n'aurait finalement pas de troisième saison. D'autres encore ont pleuré comme des madeleines devant une rediff de la Coupe du Monde 98. Vous pleurerez probablement devant le final de Game of Thrones, on préfère vous prévenir. Mais aujourd'hui, on a un petit entraînement à vous proposer : le duo de Gulaan et Maëlle (vu dans The Voice ce week-end). On préfère vous prévenir, âmes sensibles s'abstenir.

Samedi soir, les téléspectateurs de The Voice ont pu assister à la dernière étape avant les directs. Lors cette ultime épreuve, Gulaan (un candidat de 45 ans originaire de Nouvelle Calédonie) et Maëlle (une jeune fille de 16 ans) ont interprété Fragile par Sting. Tenez-vous bien, les quatre coachs ont fondu en larmes, chacun prenant le temps de se remettre. "Je suis dans la merde. Vous ne voulez pas monter un duo ?", déclare Zazie, émue. De son côté, Pascal Obispo a carrément quitté le plateau pour reprendre ses esprits.

Vous êtes au bord des larmes ? on vous rassure, on a ruiné une dizaine de mouchoirs en regardant la vidéo.