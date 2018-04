The Voice : Et si l’émission était truquée ?

The Voice (musique qui fait peur), c’est l’émission phare de TF1, une émission de télé-crochet qui cartonne chaque année et qui révèle plein de talents ! Des fauteuils rouges, un jury charmant mais avec trop d’énergie, et une voix, seule la voix compte comme dirait Nikos, l’animateur. Durant le show, ce sont les téléspectateurs qui votent pour leur candidat préféré, avec un numéro pas du tout surtaxé, pour que ce dernier aille le plus loin dans l’aventure. C’est là que ça se gâte. Christophe Hondelatte fait son entrée. Une ancienne candidate de The Voice, l’affirme, des candidats trichent !

Pour résumer, elle accuse certains candidats de biaiser le résultat des votes en payant des centrales d’appel qui votent en nombre pour un candidat précis ! Tricher, c’est mal, on le sait, sauf en contrôle de Maths, mais bon, il n’est inscrit nulle part dans le règlement de The Voice que c’est interdit, alors que faire ? On parle bien sûr au conditionnel, un temps assez compliqué, rien n'est prouvé ! Pour relativiser, les gagnants de The Voice sont très forts à chaque fois, on pense à des Amir, à des Kendji Girac, donc triche ou pas, le talent est là !