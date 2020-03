The Voice écourté d'une heure, TF1 s'explique !

Samedi soir, la première chaîne diffusait son émission phare : The Voice ! Et si tout s'est déroulé comme prévu, les téléspectateurs ont remarqué que leur programme avait tout de même été raccourci d'une heure lorsque celui-ci a pris fin aux alentours de 22h30. Alors que certains ont pensé à une erreur de la part de TF1, Nikos Aliagas, qui présente l'émission depuis ses débuts, a tenu à s'exprimer sur le sujet directement depuis son compte Twitter. Une mise au point nécessaire de la part de l'animateur phare de la chaîne dont la réponse en a pourtant surpris plus d'un...

#thevoice 1./Oui, l'émission était plus courte ce soir les amis. Pour continuer à vous proposer des numéros inédits le plus longtemps possible, @tf1 et @itvstudiosfr n'ont pas opté pour la solution des rediffusions et ont décidé de réduite la durée de l'émission. Merci à tous... — Nikos Aliagas (@nikosaliagas) March 21, 2020

"Oui, l'émission était plus courte ce soir les amis. Pour continuer à vous proposer des numéros inédits le plus longtemps possible, TF1 et ITV Studios n'ont pas opté pour la solution des rediffusions et ont décidé de réduire la durée de l'émission" a déclaré Nikos Aliagas. C'est donc pour anticiper le confinement et le blocage des tournages que la première chaîne d'Europe a décidé de réduire la durée de ses émissions. un choix judicieux qui fait que les "Battles" dureront un samedi de plus, le 28 mars prochain, avant d'enchaîner avec quatre épisodes de "K.O." La finale aura lieu le 9 mai plutôt que le 18 avril.