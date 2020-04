The Voice déprogrammé de TF1, Chris & Angèle au concert de Lady Gaga et U2 fait un don de 10 millions de dollars... Les news musique de la semaine !

S'il y a une date à retenir, c'est bien celle-ci : le 18 avril prochain, Lady Gaga organisera un concert dantesque (entièrement virtuel) afin de lutter contre le coronavirus. Lors de l'annonce de l'évènement, de nombreux (grands) artistes avaient déjà été annoncée. Or, d'autres noms (tout aussi prestigieux) se sont ajoutés. On attend ainsi Taylor Swift, Chris, Angèle, Shawn Mendes mais aussi Alicia Keys et Céline Dion, qui seront de la partie. L'enjeu ? Lever un maximum de fonds pour la recherche. La bonne nouvelle, c'est que le concert sera à suivre sur France 2, le samedi 18 avril, de 2h à 4h du matin heure française. Les internautes pourront se rendre sur le site France.tv entre 21h et 2h du matin pour suivre les préparatifs de la soirée.

Alors que nous entamons bientôt le second mois de confinement, les annonces de reports ou d'annulations pures et simples s'enchaînent. Dernière en date ? The Voice, l'émission la plus regardée en regardée en France, sera déprogrammée de TF1 à partir du 2 mai prochain. Une décision prise à contre-coeur par les programmateurs même si ces derniers n'ont pas vraiment le choix. "Ne sachant pas combien de temps vont durer la crise sanitaire et le confinement, on essaye de tenir le plus longtemps possible avec les émissions enregistrées. The Voice devait durer 14 semaines cette année. On en fera 17" expliquait TF1 au Parisien il y a peu de temps. En effet, alors qu'ils avaient pris la décision il y a quelques temps de réduire chaque émission déjà tournée pour pouvoir prolonger les diffusions, l'heure est bientôt aux lives en direct...

Après la fin de leur immense tournée The Joshua Tree World Tour, les membres du groupe U2 ont, comme tout le monde, été obligés de se confiner chez eux. Et alors que certains s'occupent à écrire des chansons ou à faire des lives pour distraire leurs fans, Bono et ses acolytes ont tout simplement décidé de faire un don extraordinaire de 10 millions d'euros pour le personnel soignant irlandais. Un geste plus que généreux rendu possible grâce à l'aide de différentes entreprises pour soutenir ceux qui sont en première ligne pour combattre le Coronavirus. Cette somme d'argent devrait ainsi servir les hôpitaux à s'équiper en masques, respirateurs et autres matériaux pour les protéger face à la pandémie actuelle. Selon les médias locaux, quarante respirateurs et 20 000 masques buccaux en provenance de Chine sont déjà arrivés. À noter que l'objectif final de l'action est d'obtenir une quarantaine de tonnes d'équipements pour les prestataires de soins irlandais.

C'est la bonne nouvelle du jour... Il en faut bien une ! Plusieurs sources affirment qu'une réunion des One Direction pourrait avoir lieue dans les mois à venir. En effet, Liam Payne aurait affirmé au média The Sun que lui et ses camarades réfléchissaient à faire quelque chose pour l'anniversaire de la création du célèbre groupe de musique : "Nos dix ans arrivent bientôt donc nous nous sommes beaucoup parlé ces dernières semaines, ce qui était très sympa... Ça nous a vraiment fait du bien de se retrouver ensemble". Tenu au secret, le jeune homme n'a toutefois pas pu en dire davantage : “Pour le moment, je ne sais pas trop ce que j’ai le droit de dire ou pas”. En parallèle, le compte Twitter de Pop Crave, toujours au courant des bonnes informations, affirme que Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson et Niall Horan se seraient tous mis à suivre Zayn Malik sur Twitter. Et même si ce dernier ne les a pas suivi en retour, cet acte pourrait être l'indice ultime concernant une réunion de One Direction. Cette information relève, bien évidemment, de l'hypothèse et n'a été confirmée pas personne pour le moment. De plus, avec la crise sanitaire qui fait rage en ce moment, de nombreux plans pourraient être chamboulés. Affaire à suivre.