The Voice : Camille nous offre une reprise magnifique de Dance Monkey de Tones and I (VIDEO)

Ce samedi, The Voice célébrait son ultime session des auditions à l'aveugle ! Si certains coachs avaient déjà de nombreux talents dans leur équipe, d'autres étaient encore à la recherche de la perle rare. Une requête qui a vraisemblablement était exaucée avec la venue de Camille, une jeune artiste de 21 ans, qui est repartie avec son ticket pour les battles. En effet, en reprenant le tube Dance Monkey de l'australienne Tones and I avec sa voix très particulière, cette dernière a créé un véritable raz-de-marée auprès du public et des quatre membres du jury.

Très emballés par la prestation, Amel Bent et Vianney ont aussitôt appuyé sur le buzzer avant de se lancer dans des danses endiablées. "Je n'ai plus de place dans mon équipe, mais je te veux. Ta voix, c'est déjà une star à part entière ! En plus, t'as un feeling incroyable, tu grooves" lui a balancé l'interprète de Ma philosophie. "Moi je les aime ces voix étranges qu'on reconnaît entre mille, j'aime cette singularité poussée à l'extrême" a rétorqué, très enthousiaste, Vianney. Des mots forts qui n'auront pas réussi à séduire Camille, qui décide finalement de "tenter avec Amel".