The Voice : Abi émeut Pascal Obispo aux larmes avec Another Day in Paradise (VIDEO)

Samedi soir était diffusé le dernier épisode de The Voice (pour rappel, la crise due au coronavirus a engendré une déprogrammation) et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce prime était plein d'émotion. S'il ne fallait retenir qu'une seule performance, ce serait celle d'Abi - qui a interprété avec brio Another Day In Paradise de Phil Collins. Public et coaches sont restés sans voix - Pascal Obispo en tête. Voyez plutôt :

« Tu m'as fait pleurer », déclarera l'interprète de Lucie. "Ce soir, c'est clair pour tout le monde. Pour moi, Abi, c'est quelqu'un de très spécial. Il se demande toujours ce qu'il fait là, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. (...) Il occupait la scène tout en délicatesse, en pureté, en sensibilité. Et là tu m'as ému. Je pense qu'Abi est à la moitié de ce qu'il peut montrer", s'est exclamé le coach. Abi, qui a déjà prouvé plusieurs fois son talent sur la scène de The Voice a livré ici une performance épurée, certes, mais bouleversante.

Il faudra patienter encore un peu avant de retrouver The Voice sur TF1. Mais d'ici là, on vous invite à regarder cette performance en boucle !