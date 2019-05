Whitney reprend Shallow de Lady Gaga pour le premier prime de The Voice

Ce samedi 18 mai 2019, TF1 diffusait le premier prime de The Voice 8. Un moment crucial de la saison, attendu autant par les téléspectateurs que par les derniers candidats encore en lice. Et parmi ces derniers, une jeune chanteuse a vraisemblablement tirée son épingle du jeu en interprétant à merveille Shallow, l'un des titres les plus entendus de ces derniers mois et issus du succès mondial A Star is Born. Une interprétation de Whitney qui a laissé sans voix Jenifer, Mika, Soprano et Julien Clerc. On regarde.

Avec son visage d'ange et un timbre qui rappellerait presque celui d'Amy Winehouse, la jeune artiste n'a rien a envier à l'interprète de Poker Face. Bien au contraire. En s'appropriant la chanson de Lady Gaga et Bradley Cooper, la candidate de Mika impressionne par ses capacités vocales. Et du haut de ses 19 ans, Whitney à déjà tout d'une grande. "Quelle interprétation extraordinaire. Juste avec cette prestation, dis-toi que ce soir, tu es une star" lui balance Soprano à la fin de son interprétation. Et c'est tout le mal qu'on lui souhaite.