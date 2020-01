The Voice 9 : Regardez la première audition à l'aveugle (VIDEO)

Ce samedi 18 janvier, la première chaîne de France lancera la neuvième saison de son célèbre télé-crochet ! Pour l'occasion, le programme fait peau neuve. De nouveaux coachs, des règles modifiées et un recentrage sur les basiques, voilà ce à quoi compte s'atteler cette énième édition. Après la diffusion il y a quelques jours du live de Lara Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo en train d’interpréter The Show Must Go On de Queen, c'est au tour de la première audition à l'aveugle d'être mise en avant.

Dans une vidéo de plus de quatre minutes, on découvre ainsi Anthony Trice, un jeune candidat âgée de seulement 24 ans. Accompagné de toute sa famille, le jeune homme va émouvoir tous les coachs un à un en interprétant Casting, de Christophe Maé, pour sa sœur décédée dix ans auparavant. Un extrait très émouvant qui a littéralement bouleversé les artistes confortablement installés dans leur fauteuil. L'intégralité de ce moment exceptionnel est à retrouver samedi soir.