Fans de The Vamps, c'est LA grande nouvelle que vous attendiez : le groupe vient d'annoncer une nouvelle date de concert en France ! Après avoir fait danser le Zénith de Paris l'année dernière, le quatuor mené par Brad Simpson est fin prêt à remettre ça. Cette fois-ci, le rendez-vous est fixé au vendredi 18 mai 2018 dans la jolie salle parisienne de La Cigale. L'occasion pour le public français de réentendre les plus grands tubes de The Vamps ("Can We Dance", "Last Night", Somebody To You", "Wake Up") et de découvrir les titres de leur dernier album tel "Personal", le nouveau single en featuring avec Maggie Lindemann.

European tour dates! Tickets on sale Friday 17th November! (Sweden will be announced in the new year). ???????????????? pic.twitter.com/9LRQ9qbq59 — The Vamps (@TheVampsband) November 8, 2017

Les places seront mises en vente à partir du vendredi 17 novembre à 10h dans tous les points de vente habituels. Dans le cadre de leur Night & Day Tour, The Vamps se produiront par ailleurs en Pologne, en Espagne, en Italie ou encore en Norvège et en Allemagne. Le groupe étant déjà un véritable phénomène dans son pays d'origine, les billets de la tournée en Angleterre se sont arrachés en quelques minutes seulement ! Fort d'un N°1 dans les charts anglais, The Vamps comptent bien poursuivre leur formidable ascension et publient cette année un concept album en deux parties. L'ensemble a été largement influencé par la musique électro mais contiendra également de vraies ballades, comme nous l'avaient expliqué les garçons en interview juste avant la sortie de la Night Edition en juillet. La Day Edition elle, est attendue pour le mois décembre.