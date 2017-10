Et encore un clip pour The Vamps ! Entre deux dates de concert, le groupe britannique a trouvé le temps d'illustrer son nouveau single "Personal", un duo avec Maggie Lindemann extrait de son prochain album à paraitre. Le clip met en scène Brad Simpson et Maggie Lindemann, deux amis proches ayant grandi ensemble. Mais le chanteur éprouve visiblement des sentiments bien plus forts pour la jeune femme, qui a elle trouvé le bonheur dans les bras d'un autre... "C'est l'histoire d'un mec qui pense que la fille dont il est amoureux mérite bien mieux que le garçon avec qui elle sort. Par cela, il pense qu'elle devrait plutôt être avec lui", a récemment expliqué Bradley Simpson à propos de la chanson. Nous, on retient surtout ses quelques timides pas de danse sur la piste...

Nouveau single de Night & Day, "Personal" figure sur la Day Edition de l'album qui sortira au mois de décembre. La Night Edition, publiée en juillet dernier, a permis aux garçons de décrocher le premier n°1 de leur carrière. Fraîchement revenus d'Asie après une série de concerts, The Vamps repartiront sur les routes au printemps. Le groupe se lancera dans une grande tournée européenne qui passera par Paris le 19 mai. Tous les détails concernant la salle et la mise en vente des tickets seront annoncés prochainement. En attendant, on vous invite à en découvrir plus sur Bradley, Connor, Tristan et James, que nous avions rencontrés en juin dernier.