The Vamps dévoilent leur nouveau single "Middle of the Night"

Ils ont tout juste la vingtaine et déjà de jolis succès à leur actif. Découverts sur Youtube en 2012, Brad Simpson, James McVey, Connor Ball et Tristan Evans sont aujourd’hui de véritables stars outre-Manche. Récompenses multiples, tournées mondiales, cartons dans les charts… En quelques années, The Vamps se sont formés une fanbase fidèle et très impliquée, présente partout dans le monde. Après "I Found A Girl" ft OMI puis une collaboration avec Matoma sur "All Night", le quatuor britannique a travaillé avec le DJ danois Martin Jensen. Extrait du nouvel album de The Vamps, "Middle of the Night" est une petite pépite pop-électro au refrain ultra accrocheur. C’est à découvrir juste en dessous !

3rd album, 'Night and Day' out 14th July ???????????????? pic.twitter.com/jA7EAT4ERB — Connor Ball (@TheVampsCon) April 28, 2017

Le groupe a fait d’une pierre deux coups en annonçant dans la foulée la sortie imminente de son nouvel album. Intitulé "Night and Day", le troisième opus de The Vamps contiendra 10 chansons et sera disponible dès le 14 juillet. Il semble que le groupe ait en réalité prévu de publier deux concept albums cette année, l’un en juillet ("Night") et le second en décembre ("Day"). Cette semaine, les garçons ont donné le coup d’’envoi de leur grande tournée anglaise, qui les mènera à travers toutes les arènes du pays, jusqu’à la scène de l’O2 Arena de Londres le 13 mai prochain. Pour les fans français de The Vamps, sachez qu’ils se produiront en première partie de Little Mix le 8 juin au Zénith de Paris.