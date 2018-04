The Vamps : Hair Too Long, un nouveau single dévoilé !

The Vamps est actuellement en pleine tournée européenne avec leur Night & Day Arena Tour. Les anglais seront même en France le 18 mai à la Cigale à Paris ! En pleine promotion pour leur futur album Night and Day (Day Edition) qui devrait sortir le 19 juillet, The Vamps semble revenir à un son plus rock, on aime. Fini le côté un peu electro, pop rock, retour aux sources ! La preuve avec ce nouveau single dévoilé, Hair Too Long, bien rock !

On oublie les ambiances électro, on revient au rock avec Hair Too Long. Bradley Will Simpson est toujours la voix de The Vamps, accompagné par de la bonne batterie, de la basse et bien sûr de la guitare. On oublie Wake Up ou Cheater, Hair Too Long c’est le rock qu’on aime de The Vamps ! Le clip est cool, on retrouve Bradley en soirée dans un appartement, bonne ambiance, mais on préfèrera le voir le 18 mai à La Cigale à Paris !